Leonardoha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro la. Queste le sue parole:"Mi è sembrato subito che Candreva mi tenesse in gioco, quando sono tornato allo spogliatoio chiedendo ai collaboratori l'immagine completa, quando giochi a calcio percepisci. Per me era impossibile essere in fuorigioco, la mia posizione non influiva in alcun modo, giudizio affrettato del var sulla decisione"."A prescindere da questo episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, la Juventus non può giocare in questa maniera: completamente scarica mentalmente, mai aggressivi, corti. Ci siamo guardati in faccia tra primo e secondo tempo e non potevamo essere quelli. Ad inizio secondo tempo abbiamo cambiato il modo di stare in campo, abbiamo aggredito e fatto possesso palla e questo ha cambiato l'inerzia della partita"."lI problema è che da inizio stagione che diciamo che serve qualcosa in più. Ora è il momento di cambiare la linea. Quando indossi la maglia della Juventus devi essere costante, questo ci sta mancando da un paio di anni. Dobbiamo mettere un paio agli alibi e alle scuse. Dobbiamo ritrovare la voglia di dare battaglia che ci è mancata in certe partite".