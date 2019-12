Leonardo Bonucci, a Rai Sport, ha parlato della gara di domani della Juventus: c'è la Supercoppa, e per vincere il primo trofeo stagionale i bianconeri dovranno battere la Lazio. Ecco le sue parole.



GRANDI PRESTAZIONI - "Vogliamo fare una grande prestazioni per vincere il primo trofeo stagionale. Dopo aver passato il turno in Champions questo è il nostro secondo obiettivo stagionale. Per riuscirci però dovremo avere la meglio di una grande squadra come la Lazio. In campionato abbiamo trovato una grande squadra che è in grande forma".



ERRORI - "Dovremo curare tutti i dettagli evitando gli errori che abbiamo commesso in Serie A. Dovremo essere cinici nel capitalizzare le occasioni".