Dallo sgabello in tribuna durante la gestione Allegri alla possibile panchina di domani. Il destino di Bonucci a Oporto potrebbe essere quello di restare nuovamente seduto.



Come scrive Tuttosport: "Non sarebbe così sorprendente se accadesse, perché è vero che Andrea Pirlo opta spesso per rotazioni spinte (sette undicesimi cambiati da una partita all’altra? S’è già visto) ma il tecnico non trascura il momento. E questo è un momento in cui vale essere al top per rifare un degno ingresso nell’arena della Champions League dopo l’ottimo girone eliminatorio. Ecco il motivo per cui Leonardo Bonucci conta sì di tornare a giocarsi da titolare l’andata degli ottavi al Do Dragao contro il Porto domani sera, però al tempo stesso risulta che Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini stiano bene". Deve smaltire un affaticamento e le valutazioni sono in corso: tutti e tre si aspettano di essere tra i prescelti, ma Pirlo non ha ancora effettuato un provino vero: lo farà stamattina nel corso dell’ultimo allenamento prima della partenza per il Portogallo.