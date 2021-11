Dopo il pesante 4-0 ha parlato, ai microfoni di Mediaset, Leonardo Bonucci: "Il secondo tempo? Abbiamo fatto come nel primo, alla fine abbiamo cercato di chiudere le loro giocate sugli esterni per non permettergli di metterci in inferiorità. Su due palle messe dentro siamo stati poco attenti: partita pesante, ma dobbiamo pensare all'Atalanta"."Dobbiamo trarre insegnamento - ha aggiunto -, contro squadre così forti e importanti non si può abbassare la tensione: si deve andare a 100 all'ora altrimenti ti puniscono. Abbiamo preso il primo gol su una situazione di calcio d'angolo,. Dovevamo gestire meglio la partita nel secondo tempo, loro ci hanno messo in difficoltà: dobbiamo guardare avanti".