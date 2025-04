Bonucci a Londra: ‘Proveremo a riconquistarla’. La maratona e l’iniziativa benefica

Getty

Dopo aver detto addio al calcio giocato, Leonardosi sta costruendo una nuova vita, divisa tra due grandi passioni. Da una parte c’è la strada della panchina: l’ex difensore dellae della Nazionale italiana sta studiando per diventare allenatore e ha già iniziato le sue prime esperienze come collaboratore tecnico nelle selezioni giovanili azzurre. Un percorso che testimonia la voglia di Bonucci di restare legato al mondo del calcio anche fuori dal campo.Dall’altra parte, c’è una sfida totalmente diversa: quella della maratona. Domani, infatti, Bonucci correrà la Maratona di Londra, rispondendo alla chiamata benefica dell’organizzazione “Young Lives vs Cancer”, impegnata a supportare giovani pazienti oncologici e le loro famiglie. Un gesto nobile, che mostra il volto solidale dell’ex campione europeo.

Nel suo annuncio sui social, Bonucci non ha rinunciato a una punta di ironia: “Proveremo a riconquistare Londra”, ha scritto, richiamando alla memoria la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra nella finale di Euro 2020, proprio a Wembley. Ora, invece, la sfida sarà sulle strade della capitale inglese, con l’obiettivo di tagliare un traguardo importante, stavolta per una causa ben più grande del calcio.