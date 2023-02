Leonardo, a Junior Reporter, risponde alle domande dei piccoli tifosi bianconeri. Qui la seconda parte. "Quale altro ruolo? Se non fossi stato difensore, il mio sogno l'ho realizzato domenica a Spezia. Sono entrato centrocampista centrale, ho giocato la mia partita da centrocampista centrale. Anche questo sogno l'ho esaudito"."Per mettere in difficoltà una linea difensiva e i difensori in generale, l'attaccante deve essere sveglio nel leggere dove può arrivare prima la palla. Spesso studiamo gli attaccanti, se non fai un movimento inaspettato... So che colpisci in un cenrto modo, ti metti in una certa posizione. Arrivo preparato. L'effetto sorpresa cambia lo studio fatto. Devi essere sveglio e rapido"."Il gol in finale di Europeo e il rigore dopo, se sbagliavo l'Inghilterra sarebbe diventata campione d'Europa. Quei gol sono stati i più pesanti. Alla Juve, il primo, il primo in Champions dopo tutta la vicenda della Juventus e il ritorno in quella coppa. Cross di Pirlo su calcio d'angolo, speriamo di farne 2-3 importanti. Quello alla Roma? Più fortuna, ho messo il piede e dove va, va. O fuori lo stadio o fai quel gol lì. Quello con lo Shakthar lo provi in allenamento, poi gli altri due importanti per l'Italia, che è un po' diverso"."Come li carichi? Dipende da che partita. Non sempre si usano le stesse parole, sennò sei ripetitivo. Vai a sensazione, quello che mi sento dentro. Quello che mi dice il mio sentito, il mio cuore. Riscontro molta vicinanza rispetto a quanto riporto loro e ciò che sentono. La cosa più bella è essere veri e sinceri. Molto spesso, se non sempre, sono le parole giuste in ogni momento"."Alex Del Piero. Sempre stato juventino. Ho cambiato ruolo e ho iniziato a pensare da Pro, Nesta su tutti è stato un esempio per il ruolo che ricopro. L'eleganza, la pulizia negli interventi, la posizione, gli anticipi. E' stato uno dei difensori più forti della storia, ricordo la prima volta che l'incontrai... feci fatica a chiedere la maglia, è stato un esempio per tutto"."Ce l'ho anche tatuato. Per voi è complicato, ma riguarda la numerologia. Anche mia moglie è nato il 19. La coincidenza ha voluto che sommando le date di nascita dei miei figli... Vuol dire che la mia storia gira attorno al 19. Mi sono sposato il 18/06/2011, sempre 19. Tutto gira attorno al 19. L'ho scelto al Bari e non l'ho più abbandonato"."Gioco coi miei amici. Quando vivevo al Viterbo, passando dal Bari alla Juventus, in una cena, in un gruppo di laziali, interisti e milanisti, mi dissero che non avrei avuto personalità... mi dissero di fare il gesto di sciacquarsi la bocca. Allora ho detto: esulto così. Se faccio 5 gol, vi rasate i capelli. Quando vedevo i bambini poi mi salutavano così e ho pensato potesse essere qualcosa di carina. Poi ci hanno costruito polemiche, ma le mie esultanze sono un riconoscimento per gli amici. L'amicizia è importante e va coltivato in ogni aspetto. I miei amici? Abbiamo una chat dove ogni mattina ci salutiamo. Gruppo di amico storico più due o tre aggiunti, spesso ci vediamo qui oppure organizziamo. Come detto, l'amicizia è un valore importante che deve avere delle basi importanti. Per me sono il punto di riferimento"."Ho iniziato a giocare al Piano Scarano, su un campo di terra rossa. Uscivi coi graffi, ti aprivi sempre qualcosa. Ho ancora qualche cicatrice dovuta a quel campo. Sono tornato, mai dimenticare da dove si viene e cresce. A tornare lì è un ringraziamento verso le persone e i ragazzi che sono cresciuti con me, che hanno lavorato per quello. Quando posso vado a salutarli"."Ne ho incontrati tanti, Drogba non mi faceva dormire la sera prima. Uno che non mi ha fatto dormire, è stato Zapata dell'Atalanta. Le doti fisiche, le sue skills mi hanno dato molta apprensione. Nel corso degli anni, studiandolo, qualcosa è migliorato e sono riuscito a fare qualche buona partita"."Due ore e mezza al giorno tra il pre e il post allenamento. Dipende dai momenti. Ora sono stato infortunato e ho pure aumentato, puoi lavorare solo lì. Media di 2 ore e mezza al giorno"."Dobbiamo tenere duro questi 3 mesi. Sì, ci penso. E' un conto alla rovescia cominciato da un po'. Ultimi mesi difficili da guardare da fuori. Anche giocare un minuto domenica è stato importante"."Come compagno di squadra, tolto Cristiano che la risposta sarebbe scontata, credo che Tevez sia quello che mi ha impressionato di più per tecnica e leadership, di fame nel voler ottenere gli obiettivi. Come avversario, in generale, ho sempre ammirato Modric sopra tutti. La poesia che trasmette quando gioca nel modo di toccare la palla, nelle idee di gioco è sensazionale. L'attaccante che temo di più? Ad oggi ce ne sono... è difficile dirlo così, il calcio si evolve continuamente. Magari i giocatori che ti mettevano più in difficoltà, ora li gestisci meglio. Ci sono state partite in cui Immobile mi ha messo in difficoltà, Zapata nell'uno contro uno. Un giocatore che mi ha messo in difficoltà è stato Vlahovic, sa attaccare lo spazio e tirare. Ora vedremo"."Diventare campione d'Italia con la Juve, campione d'Europa non ci sono riuscito, ma alzare il trofeo con la Nazionale e mi è riuscito. Singolarmente, uno tra i migliori difensori al mondo. Abbiamo lavorato duro per riuscirci, ho portato diversi trofei a casa. Come già detto in passato, uno smette di migliorarsi quando smette di giocare. Ogni giorno è insegnamento e voglia di lavorare. Ancora, almeno un anno e mezzo per migliorare"."Quella con il Chelsea, con Pirlo, abbiamo vinto 1-0 con Chiesa. Forse una delle migliori partite, ho fatto un errore su Lukaku che poteva costarci caro. Ma quella partita lì è stata quasi perfetta. BBC? Con Buffon pure che ci dava una mano. La chat? I magnifici 4, si chiama. Con Gigi, Andrea e Giorgio dove ci sentiamo ogni tanto. Per me ricordare quelle partite, quei momenti... oltre le partite, gli insegnamenti dentro lo spogliatoio in campo. Bene o male dentro al campo giocando insieme ti conosci. Questi valori ti cambiano":