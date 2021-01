Leonardo Bonucci ha parlato a JTV nel prepartita di Juventus-Sassuolo:Conosciamo il loro palleggio, che li contraddistingue da molti anni, e l'attacco alla profondità dei loro esterni e attaccanti. Servirà grande sacrificio, e umiltà, in fase di non possesso, difendendo con le due linee strette, e poi cinismo e cattiveria nell'ultimo passaggio nelle occasioni che ci si presenteranno davanti a Consigli"."La vittoria sul Milan ci ha rafforzato autostima e convinzione, ma non sarà servita a niente se non sarà seguita da altri risultati, a partire da stasera. L'obiettivo adesso è di inanellare vittorie su vittorie e poi vedere a marzo-aprile in che posizione saremo".