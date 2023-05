Il capitano dellai ha parlato al canale ufficiale del club dopo la sconfitta con il Milan: "Ci sono grossi dispiacere e delusione. Stasera il gruppo ha dimostrato valori importanti come per tutto l’anno. Ci siamo trovati a giocare partite psicologicamente difficili in situazioni che non sono dipese da noi. Devo fare i complimenti al gruppo per i valori dimostrati.. È stata un’annata complicata in cui non siamo riusciti a combattere nelle partite decisive per l’obiettivo. C’è grande delusione ma allo stesso tempo sono orgoglioso dei miei compagni e dello spogliatoio. Quest’anno è stata una situazione difficile, tra punti tolti e ridati, gol regolari non dati e altre cose. Comunque abbiamo dimostrato di essere un gruppo, è bello anche se questo non ci regala un trofeo o un pass."" Alla base di tutto ci deve essere un gruppo forte, sintonia, applicazione, sacrificio, voglia. Queste sono le caratteristiche che bisogna avere. È fondamentale crescere sia nel modo di fare la partita sia nell’affrontare i momenti difficili della partita con la gestione. Cosa che abbiamo dimostrato di avere quest’anno. Ripartiamo di là."È stata un’annata difficile, i primi mesi ci hanno condizionato anche la seconda parte di stagione in cui abbiamo vissuto dinamiche surreali. Usciti dall’Europa League qualcosa è venuto a mancare, siamo esseri umani. Ci dispiace per i tifosi perché ci tenevamo a regalare un finale di campionato diverso e una finale di Europa League dopo tutto quello che è successo. Ma questo il calcio."