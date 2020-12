Leonardo Bonucci, a JTV, ha parlato della vittoria di Barcellona.



IMPRESA - "Abbiamo fatto un'impresa, lo dicevamo ieri. Abbiamo messo in campo i valori messi nel secondo tempo del derby. Dovevamo credere che era realtà, e così è stato. Abbiamo corso, palleggiato, rincorso per 90 minuti. Valori della Juve vincente che abbiamo ritrovato in queste due partite. Lo step successivo ora è di continuare. Sappiamo che ce l'abbiamo e non dobbiamo perderlo" APPROCCIO - "Era importante partire subito forte con la fase di possesso e non possesso. Loro hanno cambiato il modo di venirci a prendere e ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a compattarci, a subire pochissimo se non due tiri di Messi. Abbiamo amministrato in maniera perfetta colpendo con le ripartenze, così come dovevamo fare. Bello essere partecipi di questa impresa, merito del mister e dello staff che ha preparato la gara in maniera maniacale. E di un grande gruppo. Che deve solo contnuare a crescere".