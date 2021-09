Leonardo, difensore della Juventus, ha parlato anche ai microfoni di JTV. alla vigilia della sfida con il Malmö: "Serve una prestazione solida dal punto di vista mentale. Purtroppo viviamo momento è particolare e dobbiamo essere più forti della tempesta in atto da qualche settimana, dimostrare di essere da Juventus, la mentalità è ben precisa, il carattere che devono avere è preciso, dobbiamo soltanto essere all’altezza di questa maglia e guardare avanti con positività. Lavorare bene, piano piano tornerà anche l’autostima che ci ha contraddistinto negli anni vincenti".– "Una squadra molto fisica, che bada poco al gioco ma attacca molto bene la profondità con attaccanti e mezz'ali, con il 3-5-2. Ci sarà da fare attenzione sulle palle inattive, dobbiamo stare soprattutto attenti su quello"."Responsabilità? Sì, la sento. Con Giorgio non a caso diciamo che dividiamo questo compito di essere i capitani della squadra, i leader. Dopo lui sono quello che vanta più presenze alla Juve e non è un caso che mi trovi qui a parlare stasera, perché il momento è delicato e noi dobbiamo essere da esempio per i giovani. Però non se la devono prendere comoda, quando sei alla Juve devi velocizzare i tempi di adattamento e i tempi di crescita, ma loro lo sanno perché alla fine quando perdi o fai prestazioni non all'altezza sei il primo a voler cambiare rotta. Da parte della squadra c’è questa volontà a cominciare da domani sera"."Una vittoria sarà importante, perché aumenterà l’autostima e la fiducia della squadra. Poi dopo non ci deve sorprendere, perché noi dobbiamo fare la Juventus, a lavorare, migliorare e mettere in campo le doti della Juventus, che è stata vincente grazie a un lavoro di squadra quotidiano e in questo momento ci sta mancando e abbiamo perso negli anni strada facendo. Io credo che a cominciare da adesso la Juve si riprenderà".