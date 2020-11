1









Bonucci, a JTV, commenta Lazio-Juve.



PARTITA QUASI PERFETTA - "Per 93 minuti e 45 secondi ho rivisto la vera Juve, quella a cui fai fatica a far gol, che porta a casa il risultato, che palleggia, che si muove in armonia e da squadra. Negli ultimi 15 secondi abbiamo fatto tutto quello che non avevamo fatto in partita. Abbiamo sbagliato tanto, Caicedo ha fatto un grande gol, potevo contrastarlo più veemente. Per diventare una grande squadra questi schiaffi ci devono dare una sveglia. Un peccato quanto accaduto oggi, la Lazio che fa 4 o 5 occasioni a partita non si è mai avvicinata alla porta. Da lì dobbiamo capire che bisogna stare in partita dal primo all'ultimo secondo". 400 PARTITE - "Pensarci mi emoziona. Sono cambiate tante cose, sono successe tante cose ed è bello, vuol dire che quando credi in quello che fai, ti applichi, t'impegni, fai sacrifici per ottenerlo, allora c'arrivi. E' successo a me e voglio continuarne a farne tantissime. Per me questa maglia rappresenta tutto".



GIOVANI - "Crescita? La strada è giusta, assolutamente. E' stata la Juve che ci piace, che piace ai tifosi. Frabotta e Kulusevski hanno fatto una grande gara, lo stesso i centrocampisti. Cristiano ha fatto quello che doveva, Alvaro si è impegnato tantissimo. Juan è in continua crescita e dà un sostegno incredibile nelle due fasi. Demiral si è trovato a giocare titolare da un momento all'altro a causa dell'infortunio di Giorgio. Ho rivisto la Juve che mancava da un po'. Per essere quella Juve che vince, con quella cattiveria, bisogna eliminare quei 15 secondi".