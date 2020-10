"Preparati, ci sarà poco da ridere in allenamento". E poi il simbolo del martello. I primi assaggi di bianconero, per Federico Chiesa, arrivano dai soliti giorni in azzurro. L'esterno si sta allenando con i due che saranno leader e capitani alla Juventus: Giorgio Chiellini prima, Leonardo Bonucci poi. Soprattutto con quest'ultimo, saluti e abbracci a Coverciano. Poi la dedica di cui sopra: un invito a dare il massimo, a essere sempre e comunque sul pezzo. Non un problema per l'ex giocatore della Fiorentina, che dovrà presto imparare ad avere spalle larghe: il passaggio dalla Fiorentina a Torino non sarà dei più semplici.