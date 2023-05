Il capitano Leonardoha raccontato tutte le tappe che lo hanno portato a raggiungere le 500 presenze con la maglia della Juve e lo ha fatto in un'ampia intervista concessa ai canali ufficiali del club.- '. E' una sensazione emozionante e troppo bella da descrivere. Da bambino quando rincorri il pallone hai il sogno diCon gli occhi aperti ammiravo i tantissimi tifosi che erano intorno a noi e mentre correvo pensavo: 'sto sognando o è vero?'.- 'Ho cominciato ad esultare in quel modo perchè era una scommessa fatta con gli amici.- 'E' stata una gara difficile perchè fu contro il Milan e non giocavo da diverso tempo. Il primo temo avevo vissuto un pò di tensione interiore ed è iniziato per me un periodo importante che mi ha portato a raggiungere i livelli attuali.. Ogni volta che ci entro mi piace vivere ogni singolo momento del tifoso, quando senti i tuoi che ti incitano e sono li per te,'.- 'E' stato difficile da marcare, soprattutto all'esordio in Champions League, dopo molti anni in cui non ci giocavamo. Anche a Stamford Bridge si era vista la voglia di combattere e di tenere la Juve ad alti livelli anche in campo internazionale. Quando ti misuri con certi attaccanti pensi che sei sulla strada giusta e a migliorarti. Quelle serate li sono serate uniche'.