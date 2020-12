"300 - Leonardo Bonucci colleziona oggi la 300ª presenza in Serie A con la maglia della #Juventus: é il 14esimo giocatore della storia bianconera a raggiungere tale traguardo nel massimo campionato. Perno". Leonardo Bonucci raggiunge la 300esima presenza nella Juventus, come sottolineato da Opta. Una cifra per nulla banale, che lo inserisce nella storia bianconera. Un fatto che lui stesso ha commentato così: "300 partite in Serie A con la Juve. Festeggiare con una vittoria sarebbe stato perfetto. Peccato. La voglia di lottare che abbiamo avuto è quella che serve per arrivare a prenderci i nostri obiettivi. Recuperiamo e pensiamo già alla prossima".