La partitella del due gennaio. Non esattamente amichevole. Del resto, quando si è abituati a competere, lo si fa sempre. Anche in allenamento, anche nel classico confronto che chiude praticamente ogni seduta bianconera: arbitra Sarri, che su queste cose ci sguazza sempre e comunque.Chi vince? Uno squadrone. Da sinistra a destra: Rabiot, Rugani, Pjaca, Ronaldo, Emre Can, Bentancur e Buffon. E ancora: Leonardo Bonucci, Dybala, Alex Sandro e Danilo. Proprio Leo festeggia sui social: "Prima partitella e prima vittoria del 2020!!!". I commenti di 'protesta' non tardano ad arrivare: "Manca il mister con voi sulla foto", scrive Pjanic. Gli fa eco Douglas Costa: "Ma il mister dov'è?". Chiude Demiral: "No rispetto". Pare proprio che stavolta Sarri non sia stato l'arbitro perfetto...