Leonardo, a Junior Reporter, parla del passato e del presente alla"Bella domanda. Il mio film preferito, anche se non sono grande appassionato, però mi è piaciuto tanto e mi ha lasciato un bel senso di valori sull'amore, è stato Avatar. Dietro a qualcosa di sensazionale c'è una storia d'amore. Che deve vincere su ogni cosa soprattutto in questo momento particolare, per la guerra, per gli eventi catastrofici, l'amore deve prevalere su tutto"."Viaggi in famiglia? Un po' scontato, ma per noi tra aeroporti e hotel, andare una settimana al mare alle Maldive... è il posto che mi piace più di tutti, ti dà relax. Lo stadio più bello Wembley, per la storia che si respira invece il Bernabeu. Prossimi viaggi? Non so ancora. L'idea che stiamo portando avanti è quella di andare in giro per il mondo al termine della carriera. Vediamo se riusciamo".- "Il primo. 2011-2012. Nessuno credeva in noi, in pochi avevamo vinto. Vedere cos'ha suscitato quella vittoria è stato davvero qualcosa d'incredibile da vivere. L'affetto dei tifosi è stato qualcosa di incredibile e ci ha trascinato. Vedere così tanta gente quando abbiamo festeggiato col pullman scoperto è stato emozionante"."Grande giocatore. Ha sfruttato al 50% le potenzialità, ma quando lo faceva...""Per me è stato il sogno di una vita, la realizzazione di qualcosa che rincorri facendo tanti sacrifici. Con i poster in camera di giocatori che hanno vestito questa maglia. Davanti alla chiamata della Juventus, è stato davvero: oh, allora ce l'ho fatta ad arrivare dove sono arrivato. Lì è iniziato il sogno di vincere con la Juventus. Ho amato due maglie nella storia: la Nazionale e la Juventus. Da capitano? Orgoglio. Motivo di responsabilità, anche. Devi essere da esempio. Devi trasmettere quelli che sono i valori. In campo e fuori. Alla Juve e in Nazionale non ti alleni per giocare, ma per vincere. Sembra poco, non lo è"."Pasta asciutta"."Quella sulla Juve, Chiesa... Però quella che mi è piaciuta di più è stato Romanzo Criminale"."Mirtilli"."Fino a due anni fa il tiramisù di mia moglie, ma anche la Torrica del mio ristorante. Pan di spagna con gelato alla crema, frutti rossi e pomodorini"."Ho iniziato a fare il difensore a 16 anni e mezzo. Mi piaceva giocare a centrocampo per mettere in condizioni di far gol gli attaccanti. Poi, se capitava, la palla fuori area, qualche gol l'ho fatto. Accettare di fare il difensore è stato più difficile. Da centrocampista magari non avrei giocato in eccellenza. Da centrale invece ho fatto una bellissima carriera. Un po' mi manca, qualche gol l'ho fatto, un pieno di emozioni in quei 4-5 gol all'anno"."Sempre fatto il calciatore. Padel? Mai provato. Sicuramente voglio imparare a sciare. Tutta la mia famiglia scia, io dovrei fermarmi allo chalet. Ora non si può"."Bisogna lavorare molto su se stessi, cercare di togliersi di dosso le aspettative che hanno gli altri di noi. Entri in campo e magari pensi a fare quello che mi ha chiesto l'allenatore, a papà, a chi ti dice di fare in un certo modo... Bisogna imparare a capire dentro se stessi quello che si può fare. Sono sicuro che sai cosa puoi fare in partita, devi concentrare su te stesso tutte le attenzioni che hai senza disperderle in ciò che ti circonda. Entriamo in uno stadio di 80mila persone. Se inizia a pensare a tutti, saremmo condizionati sin dall'inizio e giocheremmo una partita di... Concentrati su te stesso: se ti alleni, sai farlo. Se sei in campo, vuol dire che l'allenatore sa che puoi farlo. Pensa a divertirti".ALLENARE - "Non voglio fare il presuntuoso. Il mio obiettivo, se non vinco una coppa europea da giocatore della Juve, farlo da allenatore"."Piacere puro. Adrenalina pura. Con la Roma ottenemmo una vittoria importantissima. Quando fai gol, così importante, e senti tutto il calore e l'entusiasmo, tutta l'adrenalina e l'energia dello stadio addosso, è una sensazione difficile da ripetere e risentire in altre situazioni. Fatto qualche gol importante e mi sono goduto ciò che mi circondava. I compagni, lo stadio, vedere le facce dei tifosi, indemoniati dall'entusiasmo e dalla foga. Dall'incitare dopo un gol. Sensazioni che nella vita si fa fatica a riprendere"."Il calcio è sempre stato il mio sogno. A 5 anni giocavo per strada con mio fratello, che ha 5 anni in più. Ci ho rimesso anche un dito, rotto, mi avevano messo in porta. Ho giocato nella squadra del mio quartiere, poi alla Viterbese. La fortuna, la bravura, le coincidenze, ha voluto che in una partita ci fosse uno scout di talenti dell'Inter. Ha fatto il mio nome. Tre provini, tre tornei con l'Inter Primavera. Sono passato lì e ho iniziato a dire: forse potrei riuscire di coronare quel sogno lì. Da lì ho fatto Serie B a Treviso, 6 mesi a Pisa, che mi ha voluto con sé a Bari, poi la Juventus. Mi piacerebbe fare l'allenatore"."E' stato tifoso granata fino a pochi anni fa, poi ha iniziato a spostarsi da quest'altra sponda. Ora è juventino e gioca nel Torino. Quando c'è il derby tifa Juve, su quel gol lì non era ancora soddisfatto. Ci sto talmente poco a casa che è contento di vedermi in qualsiasi occasione, un abbraccio in meno c'è stato però (ride, ndr)"."A 7 anni ho avuto la fortuna di incontrare Angelo Peruzzi, che giocava alla Juve ed è di un paesino vicino Viterbo. Mi misi in camera una foto grande di me e lui, insieme. Da lì ho cominciato a rincorrere questo sogno. Dicendo: voglio arrivare dov'è arrivato lui. Ho rincorso il sogno, rinunciando a tante cose. Quando vuoi arrivare bisogna saper rinunciare. Tanti miei amici il sabato sera uscivano, io dormivo perché avevo partita. Tante gite non le ho fatte perché avevo gli allenamenti. Anche avanti: ci sono tante cose che il nostro lavoro ci dà, tante altre te le toglie. Tutti passate tanto tempo con i genitori, i weekend. Per noi via spesso, tanti momenti con i figli li ho persi e nessuno me li ridà. Fa parte del nostro lavoro. Nel calcio e nella vita, per arrivare a grandi risultati, ci sono grandi rinunce. Per amore e passione bisogna perseguirli per arrivare"."Si va per vincere, per una grande prestazione. Bisogna andare con la consapevolezza che sarà una partita dura, difficile, con l'obiettivo in testa. L'Europa League, una volta dentro, è l'obiettivo della stagione. Come sto? Sto riprendendo la condizione, è una settimana che mi alleno ed è positivo. Sono stato fuori tanto, mi sono portato dietro quest'infortunio per qualche mese. Ora è importante stare nel gruppo e dare il contributo che si può dare. Anche 10-20-30 minuti, ognuno deve essere consapevole che quei minuti devono essere i più importanti della stagione"."Vi posso svelare che c'è stato un Chiellini pre infortunio e post infortunio. Prima le partite lo provavano molto, le preparazioni erano piene di pressione; dopo l'infortunio è stata la svolta, ha pensato solo a viversi quei due-tre anni di carriera. Vedevi una persona completamente diversa, sereno e rilassato; è stato proprio bello vedere questo suo cambiamento, non è facile dopo una carriera vissuta così mantenendo concentrazione di sempre".