Si riparte. Anche da quello sgabello e dalla 'punizione' di Allegri che poi segnò di fatto lo strappo con la Juventus. Ecco le parole di Bonucci sul sorteggio in Europa: "Con Juve Porto la mia carriera ha la straordinaria quanto rara occasione di fare un prezioso passo in avanti. Sono passati 1391 giorni da quella partita. Giorni che mi hanno insegnato quanto sia importante per un giocatore riuscire a mettere da parte l’ego personale a favore del bene della squadra. Voglio sfruttarla al meglio. Con motivazione, passione e amore per la maglia che indosso".