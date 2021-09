L'Italia riparte da Wembley, a caccia di un nuovo record. Mancini torna in panchina oggi contro la Bulgaria in formazione tipo, anche se Chiellini sarà risparmiato in vista della Svizzera, teorico spareggio per il primo posto che vale il Qatar. Stasera - scrive la Gazzetta - al suo posto dovrebbe giocare Acerbi, con Bastoni pronto a subentrare. Confermato Bonucci, che raggiungerà quota 110 presenze, a -2 da Chiellini. E in teoria, con il sorpasso, la fascia sarebbe sua, scrive la rosea.