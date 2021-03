Dopo le partite di ieri sera delle nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, sono stati cinque i giocatori della Juventus a condividere le proprie emozioni su Instagram. Partendo dall'estero, Alvaro Morata ha segnato per la sua Spagna, ma poi la Grecia ha imposto l'1-1, quindi il centravanti iberico ha parlato di "sensazione agrodolce". Poker di bianconeri nell'Italia che ha sconfitto 2-0 l'Irlanda del Nord. La copertina è tutta per Leonardo Bonucci che arriva alle 100 presenze in Azzurro: "L'emozione della centesima, l'entusiasmo della prima volta". Gli fanno gli auguri e i complimenti Federico Chiesa e Giorgio Chiellini. Semplici post celebrativi, inoltre, sempre per capitan Chiellini e per Federico Bernardeschi, che ha assistito al match dalla panchina.