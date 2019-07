Simone Bonomi, ex collaboratore di Maurizio Sarri al Napoli, ha parlato a CalcioNapoli24 della sua avventura con il tecnico ora alla Juventus: "L’esperienza di Napoli è stata molto positiva, mi ha regalato momenti che porterò sempre con me come la notte di Torino. Quest’anno non è stato bellissimo perché avrei voluto continuare a lavorare, ma ho visto che il Napoli ha disputato un’ottima stagione. Per quanto riguarda lo scudetto perso in albergo, bisognerebbe chiedere a Sarri cosa ne pensa. C’ero anche io in quell’albergo e non c’erano mostri, era un albergo normale (scherza ndr.). Fu lì che perdemmo lo scudetto però, è vero. Sarri alla Juventus? E’ un professionista ed ha deciso di prendere questa decisione. Non sono lui, è stata una scelta che non è stata presa benissimo dai tifosi del Napoli, ma purtroppo il calcio ti porta anche a prendere strade diverse. Capisco la tifoseria napoletana, non se lo sarebbero mai aspettato anche se la realtà è un’altra”.