A L'Interista, Paolo Bonolis parla così di Dybala all'Inter: "I bravi giocatori vanno sempre bene, poi certo bisogna vedere tutto: come inserirlo, che voglia ha di essere il Dybala che abbiamo sempre visto in campo, un giocatore che a me piace tantissimo. Magari! L'Inter ha bisogno di tutta una serie di giocatori per rimanere competitiva, di sostituire quelli che andranno via, come Sanchez, per esempio, ma anche di vendere qualcuno".