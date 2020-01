Bonolis prende in giro la Juventus

"Ha un regolamento a parte"

(di solito le sue battute aumentano in modo proporzionale ai punti di distacco...) pic.twitter.com/3mJTW94mqU — Juventibus.com (@juventibus) January 22, 2020

Il noto conduttore televisivo è un tifosissimo dell'Inter e ai concorrenti dei suoi giochi non risparmia mai qualche stilettata, specie se sono juventini. Nell'ultimo caso, però, non è servito nemmeno il pretesto bianconero per fargli esclamare: "Ha un regolamento a parte". E il video è diventato subito virale: