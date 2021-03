Il conduttore televisivo Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter, ha spiegato a Tuttosport quali giocatori vorrebbe vedere in nerazzurro. Tra questi Robin Gosens, obiettivo della Juventus: “Una fascia sinistra coperta da Gosens. O in attacco qualcuno che possa subentrare, ma anche giocare titolare, come Belotti. Oltre ad un paio di innesti a centrocampo adatti al gioco di Conte, per dei cambi che non abbassino la percentuale di qualità della squadra, ma che permettano l’alternanza in una stagione che si suppone, ci vedrà impegnati su tre fronti. L’Inter può permetterselo, anzi deve permetterselo”.