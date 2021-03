Intervenuto a Inter tv, lo show man e tifoso interista Paolo Bonolis ha parlato dell'arrivo in nerazzurro di Arturo Vidal, che non sembra certo quello dei tempi dell'Inter: "Parlando sinceramente mi sta un po' deludendo. Sono contento invece che Conte abbia capito che Eriksen aveva solo bisogno di tempo. Se vi ricordate, anche Platini e Zidane non erano partiti subito bene in Serie A. Adesso il danese non lo toglierei dalla formazione titolare per nulla al mondo".