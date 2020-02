Paolo Bonolis, a Sky Sport, prova a spiegare l'ultima sconfitta della Juve: "La sconfitta della Juventus contro il Verona? Il vero problema dei bianconeri, a mio avviso, non è l'allenatore, ma è un altro. La società bianconera si aspettava il bel gioco da Maurizio Sarri, ma non ha dato al tecnico quei calciatori simili, per caratteristiche, a quelli che il coach aveva durante il suo periodo di permanenza a Napoli"