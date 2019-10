A Radio Marte, Paolo Bonolis, grande tifoso nerazzurro, ha parlato della super sfida tra Inter e Juve: "Ogni anno speriamo di portare a casa un risultato importante. Quest’anno l’Inter mi piace molto, sembra l’Inter del triplete 30 metri più avanti e sta facendo bene anche in Champions. Se l’Inter dovesse vincere o pareggiare contro la Juventus non diventerebbe la favorita per lo scudetto, ma la squadra si caricherebbe di una carica emotiva incredibile. Se invece dovesse perdere, l’Inter resterebbe nelle zone alte. Inter-Juventus di 2 anni fa è stata una delle cose più grottesche viste mai, superiore anche al rigore non dato a Sensi. In questi episodi ti rendi conto che puoi allenarti e costruire quanto vuoi, c’è una variabile indipendente quale una decisione arbitrale capace di mandare tutto allo scatafascio. Non ricordo però ancora scippi fatti a Torino, lo sconfitto non è mai bianconero".