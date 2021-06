"Chiellini se butta e pare che se butta dalle tribune... in Italia può accadere, in Europa no!". Proprio non ce l'ha fatta, Paolo Bonolis. Ospite della serata di presentazione della Nazionale in vista dei prossimi Europei, il conduttore televisivo e noto tifoso interista, ha dovuto ovviamente pungere gli juventini, e in particolare il capitano della Nazionale.