il noto conduttore televisivo e tifoso interista, Paolo Bonolis, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di FC.Inter1908, dove ha parlato anche della gestione Zhang e di un suo eventuale addio.



'Io non credo minimamente che la famiglia Zhang molli l'Inter. Ci sono difficoltà oggettive che non dipendono dalla loro volontà, ma dalla strada intrapresa dal governo cinese. A diventare un dissidente ci metti cinque minuti in Cina. Se certi settori sono stati al momento cauterizzati, la famiglia Zhang può fare ben poco. Ma non credo mollerà, perché stanno ottenendo risultati, il presidente si sta affezionando all'Italia, al club e al suo operato'.