Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: “Icardi? Era una necessità oggettiva e qualitativa, oltre che una richiesta esplicita del giocatore. L’Inter aveva bisogno di un giocatore della sua altezza per coprire un ruolo vacante. La Juventus ha fatto il proprio dovere provando a contrastare sul mercato quello che sta nascendo all’Inter, ma evidentemente la nostra spina dorsale è stata più robusta della loro nella vicenda Lukaku. A fronte di un fatturato pazzesco come quello di Suning credo che Icardi possa essere gestito senza troppi problemi economici. A Mauro sono state proposte squadre di alto profilo, ma lui sta giocando la sua partita. E’ un ragazzo nelle mani di una signora che sa giocare bene con i sentimenti, Wanda se la manovra come meglio crede“.



CONTE-DYBALA - “L’Inter ha la necessità di un terzo attaccante. Lo scambio Icardi-Dybala sarebbe stata una grande operazione sia per la Juve che per l’Inter. Se posso scegliere, mi piacerebbe Rakitic a centrocampo. Sta nascendo una bella Inter, aggressiva. Conte ha preso delle decisioni importanti su Nainggolan e Icardi, forse pure su Perisic. Passato bianconero di Conte? Non è una macchia indelebile. Ha un passato alla Juve ma non vuol dire niente. Sono sicuro che farà un grande lavoro perché prima che juventino è un grande professionista".