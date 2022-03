Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha rilasciato un'intervista a Fcinter1908. Queste le sue parole:



IL DERBY D'ITALIA - "Sarà una gara aperta e combattuta. Entrambe hanno la necessità di vincere. Quando giochi a Torino contro la Juve può sempre succedere qualcosa di strano. Si pensi al fallo inventato di Perisic su Cuadrado. Facciamo molta attenzione. Io non sono affatto tranquillo. La Juve è ancora in corsa per lo Scudetto".



DYBALA - "All’Inter serve un giocatore brevilineo, in grado di essere incisivo con lampi immediati. A me uno come Dybala non spiace. Ogni volta che ha giocato, ha sempre fatto la differenza. Io lo prenderei subito".