Intervenuto alla trasmissione Il Diabolico e il Divino, in onda su New Sound Level 90FM, il conduttore e tifoso interista Paoloha detto la sua anche sulche vede indagata la. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Oggettivamente negli ultimi 20-30 anni la società è sempre finita in mezzo a polemiche e inchieste, è un dato di fatto. Da Calciopoli, al doping, alla Superlega, alle plusvalenze, questa società pensa che grazie al potere e alla sua importanza possa vivere con regole diverse. E quando ci si sente intoccabili succede questo. È vero che qualcosa di spiacevole è capitato ad ogni società, ma loro finiscono sempre invischiati in queste brutte storie".