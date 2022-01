Paolo Bonolis, a SportMediaset, presenta la Supercoppa.



JUVE NEI PENSIERI - "Non sono pensieri, sono incubi. I pensieri sono per cose gioiose. Partita secca, vediamo cosa succede. Mi auguro sia una bella partita, sono venuto qui al gelo".



FAVORITI - "Non m'interessa, non c'è mai un favorito. Sulla carta il calcio smentisce e lo rende affascinante. L'Inter è al completo, loro hanno parecchie defezione. Chi entra però dà l'anima per compensare e per farsi riconoscere".



INTER - "Mi sta piacendo tutti, il lavoro dei dirigenti è stato formidabile, completando e compensando le partenze che hanno colpito tutti, anche Suning. Tante difficoltà sono state compensate da ottime scelte, come Calhanoglu, Simone Inzaghi che incontravo a giocare a calcetto. Poi Dzeko: presenza importante, negli spogliatoi e in campo. Dumfries sta sbocciando, sta iniziando a muovers in maniera non indifferente. Ero convinto che Simone facesse bene, immediatamente non me l'aspettavo".