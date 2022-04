A L'Interista, Bonolis parla così di Juve-Inter: "Speranze scudetto? Ho tutte le speranze che è giusto e doveroso avere essendo ancora lì, in corsa. Considerando che della partita che dobbiamo recuperare dobbiamo poter sperare di poter aggiungere 3 punti all'attuale classifica. Il Milan ha le ultime partite che non saranno facilissime. Vediamo che succede, ma siamo l'Inter e ci mancherebbe altro che non ci proveremo fino alla fine. Che facciamo, stacchiamo la spina solo perché non siamo più primi? Abbiamo recuperato 12 punti, ora ne vanno recuperati potenzialmente 3. Una partita dove entrambe le squadre faranno di tutto per raggiungere i 3 punti, il pareggio non accontenta nessuno. Un match difficile, una 'partitaccia', ma per tutte e due. La Juventus è in piena corsa per i suoi obiettivi: rimanere in zona Champions e rientrare nella lotta Scudetto. Allegri ha perso un giocatore importante come Chiesa. Piuttosto mi auguro che a Torino vada tutto in modo regolare...".