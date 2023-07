Paoloduro contro la Juve. Nel commentare l'arrivo di Cuadrado all'inter, il conduttore non ha perso l'occasione per un attacco ai bianconeri, arrivato ai microfoni dell'Interista: "Cuadrado ottimo giocatore, ottimo colpo, potrà dare una grossa mano all'Inter con la sua qualità e questo è quanto mi interessa. Alla Juventus aveva gli stimoli e la rabbia che i bianconeri gli suscitavano, è normale che difendendo i loro colori provasse a provocare i nostri o a farli mandare fuori e via dicendo. Ora sono certo che gli stessi stimoli e la stessa rabbia li avrà per difendere i nostri, di colori. La penso davvero così: che mi importa di dove ha giocato? Sarebbe bello un Inter-Juve 1-0 con gol di Cuadrado. Ma ripeto che non c'è niente da dover perdonare"