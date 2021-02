Lo scontro tra Andrea Agnelli e Antonio Conte ha stuzzicato gli animi dei tifosi di entrambe le squadre. E un celebre sostenitore interista come Paolo Bonolis ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport: "Molto divertente, la signorilità della famiglia Agnelli si è mostrata un'altra volta. Così come Bonucci che invita a rispettare l'arbitro quando lui è il primo a strillare in continuazione, sia in campo che dalla panchina... Evidentemente in casa bianconera si vive sistematicamente utilizzando due pesi e due misure. Non è che ci sia una caduta di stile congenita nella Juve, ma c'è un'arroganza che talvolta porta a queste situazioni quando gli animi si surriscaldano e le cose vengono dette a presunta difesa partigiana dei propri colori."

A DIFESA DI CONTE - "Se è stato preso a male parole da Agnelli, evidentemente non è solo lui a essere sopra le righe. Se un allenatore si lamenta di una scelta arbitrale, non so come Bonucci possa intervenire, e peraltro da che pulpito viene la predica! Conte ha il suo carattere, ma gli altri non è che siano degli angioletti..."