Intervenuto ai microfoni di Notizie.com, il noto conduttore Paolo Bonolis ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il derby d'Italia tra Juve ed Inter.'Per entrambe è un’occasione per recuperare terreno sulle squadre che oggi si trovano nelle posizioni alte della classifica. Chi vince fa un bel passo avanti. Magari non a livello di punti, ma sicuramente per quanto riguarda l’autostima. Alla Juve rientrano tutti, da Di Maria a Bremer, passando per Vlahovic e Chiesa. Se l’Inter ripeterà quanto fatto nelle ultime gare uscirà fuori una bellissima partita'.