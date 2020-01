Simpatico siparietto in tv su Canale 5 durante Avanti un altro!, andato in onda ieri sera. Il concorrente non ha saputo rispondere a una domanda sull'esultanza di Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese della Juventus. Il conduttore Paolo Bonolis, tifoso interista, ha commentato ironicamente, non perdendo occasione per una stoccata in pieno clima Derby d'Italia in vetta alla classifica: "Che brutta visione, complimenti perché lei ignora ciò che deve essere ignorato".