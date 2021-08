Paolo Bonolis, presentatore tv e noto tifoso dell'Inter, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del possibile addio di Lukaku: "Quella del Chelsea è un'offerta fuori mercato, è difficile in questa situazione storica dire di no a 130 milioni. Se l'affare andrà in porto sono sicuro che ci saranno le idee chiare, bisognerà sicuramente tamponare.