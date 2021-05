"Lo scudetto? Sono felice per la mia Inter, anche perché la storia non è cambiata. L’abbiamo visto sabato dopo Juventus-Inter: abbiamo vinto un campionato dove determinate cose sono ancora presenti. Sono felicissimo per José Mourinho, i tifosi della Roma si divertiranno, anche nelle conferenze stampa. Sarà un momento mediatico-sportivo dove Mourinho ha abituato tutti". Così ha parlato Paolo Bonolis a ​La Domenica Sportiva su Rai 2, con il solito attacco alla Juventus.