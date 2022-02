10









Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato a fcinter1908.it del mercato Juve e di Paratici: “Come hanno fatto a cedere Bentancur e Kulusevski a 70 milioni? Con tutto il rispetto per i due giocatori in questione, ma non mi sembra valgano certe cifre. Guarda caso sono rientrati da quello che hanno speso per Vlahovic. Non è che Paratici, in fondo, ha lavorato ancora per avvantaggiare la Juve? Ho letto anche che alcuni tifosi del Tottenham non siano proprio così soddisfatti di questi due nuovi acquisti…". Parole che non sono piaciute ai tifosi juventini, tanto che su Twitter è spuntato l'hashtag #BoicottaBonolis.