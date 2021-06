Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi si focalizzano in particolare sugli Europei. Il Corriere dello Sport presenta un'intervista sul tema a un campione del Mondo (ed ex campione della Juventus) come Marco Tardelli, ma dedica anche spazio a "Boniperti il signore della Juventus".

Su Marca il paginone è dedicato al centravanti bianconero Alvaro Morata: giocando con le parole in conferenza stampa del c.t. della Spagna Luis Enrique ("Contro la Polonia giocheranno Morata e altri dieci") il giornale di Madrid titola "Morata e altri 13mila".