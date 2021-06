Giancarlo Marocchi, a Sky Sport, ha ricordato Giampiero Boniperti, scomparso qualche giorno fa: "Grande personaggio. Di pochissime parole, sfuggente, te ne diceva due e non aspettava la tua opinione. Ti indirizzava. Vi dico qualcosa di particolare: siamo nati entrambi per il 4 luglio. Per tanti anni ci siamo fatti gli auguri. Chiaro, verrà ricordato per aver acquistato Del Piero e per essere stato per tanti anni il simbolo della Juventus".