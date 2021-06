"Giampiero è stato uno dei miei padrini al battesimo del calcio. Grande perdita per lo sport e per tutti noi che lo ricordiamo con tanto amore. Al figlio Giampaolo un particolare saluto e un caro abbraccio".



Queste le parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, apparse sul sito ufficiale del club lombardo. Cellino ha un importante passato da presidente del Cagliari, e questo suo messaggio testimonia quanto la figura di Boniperti sia stata di fondamentale importanza e ispirazione per tutta la classe dirigente e imprenditoriale del calcio italiano.