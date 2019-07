Giampiero Boniperti nasce il 4 luglio del 1928 a Barengo, in provincia di Novara. Cresciuto nella propria città natale da attaccante nelle giovanili, già nel 1946 a 18 anni si trasferisce nella Juventus. Ne diventerà formidabile protagonista, nonché capitano e bandiera indelebile nella storia bianconera: in 15 stagioni in tutto colleziona 459 presenze e 179 gol tra tutte le competizioni, record indiscussi allora nella storia del club. Vince cinque scudetti e due Coppa Italia, prima di ritirarsi. Dal 1971 al 1990 è stato presidente della Juventus, in uno dei periodi più importanti nella storia bianconera, con la squadra che si legittima a regina d'Italia e tra le protagoniste in Europa. Oggi è presidente onorario del club bianconero.



Nel giorno del suo 91esimo compleanno, tutta la redazione de ilBiancoNero.com porge i propri migliori auguri a Boniperti.