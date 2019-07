Oggi è il compleanno di una leggenda come Giampieroe laha subito pubblicato un comunicato di auguri tramite il proprio sito ufficiale:"Il 4 luglio 1928 nasceva a Barengo, in provincia di Novara, una delle persone che, negli anni, avrebbe legato come pochi altri il suo nome ai colori bianconeri.Parliamo di Giampiero Boniperti, di cui oggi è il novantunesimo compleanno. Parliamo di un uomo che sposò la Juventus dal 1947, vivendo fin da subito un’epopea straordinaria.Proprio l’anno dopo era già capocannoniere, bianconero e dell’intera Serie A, preludio al suo primo di cinque campionati, conquistato nella stagione successiva.Boniperti-Charles-Sivori: basta questo trittico per spiegare quanto fosse leggendaria quella Juve, e quanto Boniperti fosse ne un cuore pulsante. 179 in tutto le sue reti da calciatore, ma il momento in cui appese le scarpe al chiodo fu solo la fine del primo tempo.Nel 1971, infatti, iniziò un’altra, straordinaria, epoca. «Vincere non è importante: è l’unica cosa che conta», il motto di Boniperti, che sotto la sua presidenza si tradusse con una serie di allori straordinari: in tutto 16, in Italia e nel mondo. In poche parole, con lui la Juve vinse tutto.Tanti Auguri, Presidente Boniperti!"