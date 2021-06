Claudio Gentile, campione del mondo del 1982 ed ex Juve, ha parlato di Giampiero Boniperti a Rai Radio 1: "Sapevo che non stava bene ma lottava ancora per vivere. È stato un grande presidente, che ho conosciuto molto bene: sono arrivato alla Juventus a 20 anni, sono andato via a 31. Era molto attento con i giovani, ci diceva 'Sposatevi', perché voleva che avessimo famiglia e stessimo tranquilli. Ci faceva la predica, ci faceva anche spiare. Quando arrivavi alla Juve, capivi che c'erano regole da seguire. Altrimenti ti mandavano via, anche se eri un buon giocatore.