L’ex Juventus Sergio Brio è stato intervista da La Repubblica, occasione in cui ha commemorato la morte di Giampiero Boniperti, presidente onorario del club bianconero: "Per me è stato come un padre, penso che sia uno dei dirigenti più importanti che abbiamo avuto in Italia per il calcio. Solo chi l'ha conosciuto si può rendere conto di cosa abbiamo perso. Non esistono più dirigenti e uomini di sport così, perdo un punto di riferimento importante".



SUL LORO RAPPORTO - "È stata una persona che mi ha voluto un bene incredibile, non lo dimenticherò mai. L'ho incontrato la prima volta nel 74, quando mi presero dal Lecce. Mi fece grandi complimenti, per me è diventato un padre, una persona perbene come non ne esistono più nel calcio".