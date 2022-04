L'ex attaccante di Inter e Juve, Roberto Boninsegna, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere Torino, dove ha rivelato anche un particolare aneddoto del suo approdo in bianconero.



'All’inizio non ci volevo andare, a Torino. Mi sentivo una bandiera inamovibile nerazzurra. Dissi al presidente Fraizzoli: “Alla Juve ci andrà lei”. Ma la società aveva già deciso. E ai tempi non c’erano molte possibilità di trattare. Dovetti accettare. Oggi dico: “Meno male”. In bianconero ho trascorso tre anni splendidi, in una società che era anche una famiglia eccezionale. Due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa di cui conservo ancora il trofeo in miniatura'.