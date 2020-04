1











L'ex attaccante di Inter e Juventus, Roberto Boninsegna ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Belotti e Immobile sono ragazzi seri e coraggiosi, io in Nazionale li farei giocare insieme con il 4-4-2. Ma più di tutti mi piacciono Lautaro e Lukaku, intesa perfetta. Si integrano bene come accadeva a me e Bettega, che avevamo caratteristiche differenti. Con Riva invece facevo fatica, mi toccava allargarmi sulla fascia e non mi piaceva. Confesso che all'inizio ero scettico, perché a me piace tantissimo Icardi e mi è spiaciuto quando è andato via. Ora spero che non parta Lautaro. E se Icardi va alla Juve, mi girano molto".