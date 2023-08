, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, in cui ha parlato dello scambio Lukaku-Vlahovic: "Sono entrambi delle prime punte, il serbo è tutto mancino, il belga un uomo d’area, che gioca con e per la squadra. Vlahovic è un ragazzo interessante e, per quello che ha fatto vedere in campo, Allegri sarà anche soddisfatto di lui, ma se è stato messo sul mercato vuol dire che non ha la piena fiducia del tecnico. Lukaku in campo ha sempre fatto bene e per il gioco di Allegri sembra più funzionale. Certo, il problema si porrebbe se dovessero coesistere".Ho letto dei 40-50 milioni di conguaglio: penso che se il Chelsea è intenzionato a chiudere l’operazione, l’ostacolo della cifra è superabilissimo. Semmai il problema può essere un altro, capire la volontà di Vlahovic"."È vero, all’inizio non ci volevo andare, a Torino. Mi sentivo una bandiera inamovibile nerazzurra. Dissi al presidente Fraizzoli: “Alla Juve ci andrà lei”. Ma la società aveva già deciso. E a quei tempi non c’erano molte possibilità di trattare, eri vincolato: o accettavi o venivi messo fuori rosa. Fui obbligato ad accettare. Oggi dico: “Meno male”. In bianconero ho trascorso tre anni splendidi, in una società che era anche una famiglia eccezionale. E ho vinto tanto, due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa di cui conservo ancora il trofeo in miniatura. Ma quella era una squadra talmente forte, gli undici titolari erano tutti da Nazionale"."Assolutamente sì. Infatti, sta allestendo una squadra per vincere il campionato"."Vuol dire che Chiesa si deve adattare e fare la seconda punta. Lui è un esterno che si trova meglio sulla fascia, ma nelle due amichevoli che la Juve ha giocato negli Stati Uniti è sempre stato utilizzato come seconda punta. Un’indicazione chiara su ciò che pensa l’allenatore".